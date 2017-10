Workshop Historische verhalen delen

Aalsmeer – Op donderdagmiddag 26 oktober komt historicus Sander Heijne vertellen over de app History2Go. Hiermee kunnen mensen digitaal hun historische kennis koppelen aan locaties. De historische verhalen worden zo voor iedereen toegankelijk.

De workshop vindt plaats in de sfeervolle kleine bovenzaal van De Oude Veiling in de Marktstraat, is van 14.30 tot 16.00 uur en wordt georganiseerd in het kader van de Maand van de Geschiedenis, welke dit jaar het thema ‘geluk’ heeft.

Sander Heijne zal de werking van de app uitleggen en praktische tips geven over hoe je historische anekdotes omvormt tot lekker leesbare deelbare verhalen. De deelnemers gaan actief met deze tips aan het werk.



De bibliotheek voorziet in tablets om te gebruiken bij deze workshop. Een eigen apparaat mee nemen kan natuurlijk ook.

Sander Heijne is historicus, onderzoeksjournalist en initiatiefnemer van de app History2Go. Hij leert en ondersteunt regelmatig zowel particulieren als medewerkers van erfgoedinstellingen en overheden om historische verhalen te vatten in goedgeschreven, spannende verhalen.

History2Go, het museum in je broekzak, is een gratis app (vrij van advertenties) waarmee je inlogt op het verleden van een omgeving. De gedachte achter History2Go is het geloof dat over ieder plein, bos, straat, huis of weiland een spannend historisch verhaal te vertellen valt.