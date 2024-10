Woonzorgcentrum Het Hoge Heem bestaat 50 jaar

Uithoorn – Het Hoge Heem bestond zaterdag 21 september 50 jaar en dat moest uiteraard flink gevierd worden! Die dag zijn ze gestart met de opening van de feestweek. Het thema was de hele week ‘With a touch of gold’, omdat 50 jaar een gouden jubileum is. In de middag waren vele bewoners en een aantal externe genodigden aanwezig.

Wethouder/loco burgemeester José de Robles was uitgenodigd om het feest met een knal (confetti kanon) officieel te openen. Het Hoge Heem ontving uit handen van de heer De Robles een mooie waardecheque van gemeente Uithoorn, die besteed zal worden aan een nuttig cadeau voor de bewoners van Het Hoge Heem. De middag werd muzikaal omlijst door de geweldige Pete Bog’s Bigband. ‘s Avonds konden de medewerkers met de voetjes van de vloer met DJ Tony XL. Al met al een leuke start van de feestweek! Voor de bewoners waren er de hele week feestelijke activiteiten, waaronder zondag en donderdag een bingo met introducés.

Maandag konden de bewoners onder begeleiding van de activiteitenbegeleiders een dans/beweegles volgen en dit werd begeleid door draaiorgel Pineutje. Daarnaast konden bewoners meedoen aan oud-Hollandse spelletjes.

Dinsdag was er een optreden van het Meezingkoor en het Beleeftheater en ‘s avonds werden alle vrijwilligers in het zonnetje gezet en kregen zij een BBQ aangeboden. Ook die avond gingen de voetjes nog van de vloer!

Woensdag kregen de bewoners als middageten ‘vergeten groenten’. Voor de vrijdag was er een grote wandeltocht gepland met tussenstops bij Poldersport en Legmeervogels, maar helaas gooide het onstuimige en natte weer roet in het eten. Als alternatief werd er daarom binnen een kegeltoernooi gehouden.

Zaterdag was een rustdag, maar als klap op de vuurpijl trad zondag de alom bekende Ronnie Tober op, samen met zangeres Willeke d’Estell. De bewoners hebben hiervan enorm genoten! Kortom, een geslaagde feestweek, waar we met elkaar heel mooi op kunnen terugkijken.

Foto is aangeleverd.