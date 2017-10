Twee inbrekers aangehouden

Uithoorn – Afgelopen weekend zijn twee mannen van 19 en 20 jaar uit Amsterdam-West aangehouden voor een serie inbraken in woningen, waaronder één op 16 oktober in de Constantijn Huygensstraat. De camerabeelden die hier gemaakt waren van de verdachten, kwamen overeen met de twee personen die op heterdaad betrapt werden bij een inbraak in de Zaanstreek.

De politie is verder gaan speuren en heeft inmiddels nog twee verdachten aangehouden. Bij alle vier wordt een link gelegd naar een groot aantal inbraken in onder andere Uithoorn en Amstelveen. Het onderzoek is nog in volle gang.

Poging inbraak bedrijf

In de nacht van zondag 22 op maandag 23 oktober kreeg de politie een melding dat drie jongens probeerden in te breken in een bedrijf aan de Anne Franklaan. Er werd hard met een voorwerp op de voordeur gebonkt. Agenten zijn snel ter plaatse gegaan, samen met collega’s uit Mijdrecht en een hondengeleider.

De drie inbrekers waren al gevlogen, maar de zoektocht, met ook hulp van de helikopter, heeft tot een aanhouding geleid. In de Felix Timmermanslaan is een 21-jarige man uit Amsterdam-West in de boeien geslagen. De twee andere verdachten zijn nog spoorloos, maar het onderzoek is in volle gang. De politie heeft overdag nog een tweede ronde gemaakt en heeft het breekijzer veilig weten te stellen waarmee vermoedelijk geprobeerd is de deur te openen.