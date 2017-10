Uithoorn – Maandagavond even voor 23.00uur is de brandweer in Uithoorn uitgerukt voor een woningbrand aan de Kuyperlaan. Volgens een omstander stond de woning vol rook. De brandweer had de situatie snel onder controle. Wat de precieze oorzaak is, is nog onbekend. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

Foto’s: KaWijKo Media