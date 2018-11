Brand in woning aan de Zijdelweg

Uithoorn – In een woning aan de Zijdelweg in Uithoorn is in de nacht van maandag 19 op dinsdag 20 november even na 01.15 uur brand uitgebroken. De brandweer was snel ter plaatse om de brand te bestrijden. De brand heeft beneden in de hal gewoed en is mogelijk in de meterkast ontstaan.

Volgens een omstander wordt de woning verbouwd. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Wel moesten de bewoners van twee naastliggende woningen korte tijd hun woningen verlaten. Nadat de brandweer de woningen geventileerd had, konden zij weer terug naar huis.

Foto: VTF – Vivian Tusveld