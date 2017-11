Wisselende handbal en voetbal successen

Aalsmeer – Naast de gezellige intocht van Sinterklaas een heel goed bezochte bazaar in de Doopsgezinde kerk en nu dan toch ‘Calendar Girls’ op de planken in het Dorpshuis door Toneelvereniging Kudelstaart is er natuurlijk ook weer flink gesport dit weekend. Met wisselende successen overigens. Er waren opvallend veel uitwedstrijden, alleen de voetballers van FC Aalsmeer zondag speelden thuis in de Beethovenlaan.

Handbal

De heren 1 van FIQAS Aalsmeer vertrokken zaterdag 18 november naar België voor de BeNe League. Callant Tongeren was de tegenstander. De handballers zijn in de ‘winning mood’ en ook dit weer was de vreugde groot in de bus terug naar Nederland. Overtuigend is gewonnen door FIQAS met 26-19.

Dames 1 van FIQAS wachtte zaterdag eveneens een uitwedstrijd. In Cothen moest gespeeld worden tegen het sterke Fortissimo. De ‘strijd’ ging de hele wedstrijd zo’n beetje gelijk op. Om en om werd gescoord. Thuisploeg Fortissimo had in de laatste minuten net iets meer geluk en won dit spannende handbalduel met 27-24. Toch gingen de FIQAS dames met opgeheven hoofd terug naar Aalsmeer. En terecht, goed gespeeld, nipt verloren!

Voetbal

Uiteraard is er ook veel gevoetbald. Het eerste team van FC Aalsmeer zaterdag werd 18 november verwacht in Voorburg. De wedstrijd was tegen Forum Sport en deze ploeg moest gezien worden als een pittige tegenstander. Het loopt een beetje moeizaam de laatste weken bij de FCA zaterdag ploeg en ook deze wedstrijd verliep niet zoals gehoopt. Er werd door Aalsmeer verloren. Forum Sport won met 3-0.

FC Aalsmeer zondag speelde wel thuis en bij een lekker zonnetje en een pittig windje zagen de supporters hun ploeg verliezen met 1-3 van WVC.

Gejuicht is er wel in Kudelstaart, na eerst volop vreugde in Langeraar. RKDES had hier Altior als tegenstander. Lange tijd bleven de beide ploegen op gelijke hoogte en prijkte de hatelijke 0-0 op het scorebord. Het venijn zat hem in de staart, in de laatste twintig minuten vielen alle doelpunten. RKDES wist liefst vier keer het doel te vinden Altior raakte een keer het net achter de keeper. Eindstand 4-1 voor Kudelstaart!

Voetbalfoto: www.kicksfotos.nl. FC Aalsmeer zondag thuis.