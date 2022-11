Winterspullen SAM Creatief vallen in de smaak

Aalsmeer – Afgelopen vrijdag 25 november stond er een verkoopstand van SAM Creatief bij de ingang van de AH Supermarkt in Kudelstaart. Er is daar voor een bedrag van bijna 450 euro verkocht aan winter- en kerstspullen. Grif werden er wollen sokken, wollen sjaals, truien en geborduurde tafellakens verkocht. Het zal misschien te maken hebben met het lager zetten van de thermostaat thuis, maar opvallend was dat velen kozen voor lekkere warme dingen die gemaakt waren door meest thuiswonende ouderen.

SAM Creatief is een activiteit voor ouderen die gezellig bij elkaar komen om te handwerken en op andere manieren creatief te zijn. De deelnemers worden van huis opgehaald en na afloop weer thuisgebracht. De groep komt drie keer per maand op maandagmiddag bij elkaar in het Parochiehuis en het is dan een reuze gezellige bezigheid. Wilt u zelf handwerken of misschien is het iets voor uw moeder, schoonmoeder of ander familielid? Opgeven kan bij Ingrid v/d End via 06-38263892 of Leny v/d Meij via 06-50291075. Er is nog volop plaats! Kijk voor meer informatie op www.stichtingsam.eu