Winstweekend voor handbal en voetbal

Aalsmeer – Er zijn prima sportprestaties te melden van de handballers en voetballers. Alle eerste teams hebben winst geboekt. De voetballers van FCA zaterdag wisten thuis aan de Beethovenlaan CS Wilnis te verslaan met 3-0. Natuurlijk is in de kleedkamer weer een overwinningsselfie gemaakt.

Zaterdagavond 21 oktober speelde de heren 1 van handbalvereniging FIQAS thuis in De Bloemhof. Quintus uit Kwintsheul was de tegenstander. Aalsmeer stond gelijk op scherp en het vele publiek zag de ploeg, net als vorige week, winnen. Dit keer zelfs met ruime punten. Aalsmeer liet 35-25 noteren op het scorebord. Ook dames 1 van FIQAS boekte winst. De selectie wachtte zaterdagavond een uitwedstrijd bij Westsite. Er is tot de laatste minuut en voor het laatste punt gestreden, maar de dames konden de bus naar huis in met winst. Op het nippertje gewonnen met 26-25.

Konden zaterdag nog regelmatig voetbalwedstrijden gespeeld worden in het zonnetje, zondag 22 oktober was er regen, veel regen. Toch gingen de wedstrijden door en met succes voor Aalsmeer en Kudelstaart. FCA zondag wist met 2-1 te winnen van Van Nispen en RKDES boekte een 4-2 zege op Warmunda.

Uiteraard donderdag in de krant meer over deze wedstrijden. Voor nu even genoeg nieuws om over te hebben tijdens de koffie- en theepauze.

Foto: www.kicksfotos.nl. Heren 1 FIQAS Aalsmeer in actie.