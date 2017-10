Winst bandjesavond voor KWF

Aalsmeer – De vier organiserende horecazaken schenken de winst van Bandjesavond 2017 in zijn geheel aan KWF Kankerbestrijding. Of het evenement volgend jaar ook kan doorgaan is nog onzeker.

Op de laatste zaterdag van juni vond in het Centrum de jaarlijkse Bandjesavond plaats. Helaas kon de spinningestafette voor het KWF die gepland stond voor de middag niet doorgaan omdat er te weinig animo was voor de huur van de spinningfietsen. De organiserende horecazaken besloten daarom een deel van de baropbrengst van Bandjesavond te doneren aan het KWF.

Ook stonden er verschillende bussen op het plein waar bezoekers muntjes in konden doneren. Het heeft even geduurd, maar de opbrengst is intussen bekend. Er is voor € 165,70 aan muntjes ingeleverd en de horeca schenkt de gehele winst van de avond à € 480 aan het KWF. Dat betekent € 645,70 voor het goede doel!

Nu denkt u misschien, de hele winst van Bandjesvond? Ja, dat klopt! Bandjesavond is van oudsher een gratis toegankelijk evenement. De kosten van podium, bars, toiletten, beveiliging, etc. zijn zo hoog geworden dat het lastig is om in een paar uurtjes de kosten terug te verdienen, zelfs met sponsoring zoals dit jaar van onder andere Heineken, Multisupplies en Ondernemersfonds Meer Aalsmeer.

Handhaving

Vanwege het nieuwe evenementenbeleid, waarbij op het Raadhuisplein geen grote festivals met versterkte muziek gewenst zijn in verband met het klankkasteffect, werd met de gemeente afgesproken om dit jaar tot uiterlijk 24.00 uur live muziek ten gehore te brengen. Daarna nog tot 01.00 uur de bars open met een niet te hard muziekje. Vlak voor Bandjesavond werd de vergunning verleend. Tot grote schrik van de organisatie mocht er, ondanks de mondelinge afspraken, na 24.00 uur geen muziek meer te horen zijn. Tijdens Bandjesavond stond handhaving om 23.55 uur klaar om te zorgen dat de muziek helemaal uit ging. Het publiek was op zijn zachtst gezegd ‘not amused’ en vertrok massaal.

Evaluatie

Op donderdag 12 oktober is de evaluatie met de gemeente. De organisatie van Bandjesavond heeft de gemeente al laten weten dat er alleen een volgende Bandjesavond komt wanneer het feest tot 01.00 uur mag doorgaan. Het laatste uurtje is te belangrijk om uit de kosten te komen. De horeca hoopt op een positieve uitkomst, zodat het toch mogelijk blijft deze voor veel Aalsmeerders bekende traditie in stand te houden.

Foto:

De organisatie van Bandjesavond: v.l.n.r. Danny van Duinen (De Jonge Heertjes), Jerry van Nood (Bar Restaurant de Praam), Mellanie Arkesteijn (het Wapen van Aalsmeer) en Jan van Schuppen (Café Bar Joppe).