Winkeldieven toch gepakt!

Aalsmeer – Op donderdag 13 juli rond vijf uur in de middag hebben twee winkeldieven diverse spullen gestolen uit een winkel op het Praamplein. De twee gingen er na de diefstal vol gas vandoor in een auto.

Een getuige had het kenteken van de auto genoteerd en deze heeft de politie in het registratiesysteem gezet. Om tien voor half negen dezelfde avond zijn de twee op basis van het kenteken aangehouden in Amsterdam.

In de auto werden heel veel spulletjes van diefstal afkomstig in vuilniszakken aangetroffen. Ook de in Aalsmeer gestolen goederen zaten hierbij.

Alle artikelen zijn door de politie in beslag genomen en de twee winkeldieven zijn aangehouden. Het gaat om een 54-jarige man uit Noordwijk en een 46-jarige vrouw uit Pijnaker. Het onderzoek naar de twee is nog in volle gang.