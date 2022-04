Wil Buis (85): ‘Zwemmen is heerlijk voor de spieren’

Aalsmeer – Wil Buis, 85 jaar, gaat ‘s morgens vroeg lekker zwemmen in de Waterlelie. Ze kan het iedereen aanraden. Vroeg uit de veren, in haar badjas de auto in en dan heerlijk een uur baantjes zwemmen. Daarna ook nog even in het bubbelbad! En dan weer naar haar huisje in het dorp om daar een lekkere douche te nemen.

Vervolgens stuurt ze steevast om negen uur een berichtje naar de ‘Buizenapp’ dat ze weer thuis is en dat het weer zo lekker was om een uur te zwemmen. In de winter is het nog pikkedonker als ze naar het zwembad gaat, maar dat maakt haar niet uit. Dat Wil een tijdje niet mocht zwemmen, omdat het zwembad dicht was door corona, vond ze wel heel erg. “De spieren werden met de dag strammer”, vertelt Wil.

Toen het zwembad weer open mocht, heeft ze dan ook gelijk de wekker gezet om vroeg in de auto te stappen op weg naar het zwembad. Zwemmen is haar lust en haar leven. Wil is drie keer per week te vinden in de Waterlelie. “Heerlijk voor de spieren en je knapt er echt van op”, aldus Wil. “En zo vroeg in de ochtend heb ik het hele zwembad voor mezelf, dat is toch ongelofelijk!”