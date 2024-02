“Wijkoverleg Hornmeer mag niet verdwijnen”

Ingezonden

Aalsmeer – Als er geen versterking binnen het bestuur van Wijkoverleg Hornmeer op korte termijn komt, dan zou dit het zoveelste Wijkoverleg orgaan zijn in de Gemeente Aalsmeer die gedwongen is om zijn taken voorgoed neer te leggen. Wat zou dit een gemiste kans zijn voor de bewoners van de Hornmeer, om in hun eigen voortuin de participatie mogelijkheid richting de bestuurders in eigen hand te houden. Wellicht beseffen nog te weinig bewoners dat ze zeker een volwaardige inbreng kunnen leveren via hun Wijkoverleg Hornmeer naar de gemeente toe.

Aan het bestuur heeft het zeker niet gelegen en ook niet aan de trouwe bezoekers van de overleg vergaderingen. Misschien zijn de thuisblijvers wel afgehaakt door de gedachte dat de overheid alles wel zelf bekonkelt of beslist. Zo moeten we niet willen en blijven denken.

De noodoproep vanuit het bestuur van Wijkoverleg Hornmeer voor versterking, kan alleen beantwoordt worden door de bewoners zelf. Zeker de jongere generatie zou nu het voortouw moeten nemen met nieuwe en constructieve invulling van het woord: Participatie in volwaardige en constructieve samenwerking met de gemeente Aalsmeer. Laat u horen en zien. Dan pas heeft het Wijkoverleg Hornmeer richting de toekomst zin. Het mogelijk laatste Wijkoverleg Hornmeer is op maandagavond 12 februari in het buurthuis aan de Dreef.

Gerard Zelen, info@gerardzelen.nl