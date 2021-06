Wielrenner Owen Geleijn scoort ereplaatsen op NK

Door Jacques de Jonge

Rijsenhout – Met een negende plek in de wegwedstrijd en een zestiende in de tijdrit kon wielrenner Owen Geleijn uit Rijsenhout vorige week met genoegen terugkijken op zijn deelname aan de nationale kampioenschappen voor beloften. In de afgelopen zaterdag op en rondom de VAM-berg in Drenthe verreden wegwedstrijd viel het peloton al na een uur fietsen uit elkaar. Zeven sterke koplopers namen snel een flinke, beslissende voorsprong. Een groep van aanvankelijk zo’n dertig achtervolgers, onder wie Owen Geleijn, kwam daarna geen meter dichterbij. Twintig kilometer voor de finish probeerden Geleijn en zijn WTC de Amstel-clubgenoot Daan Hoeks uit Amstelveen dan maar samen de sprong naar de koplopers te maken. Een onmogelijke missie, omdat juist op dat moment in de voorste groep de snelheid door demarrages werd opgevoerd. Bijna drie minuten na winnaar Tim van Dijke verzekerden Hoeks (achtste) en Geleijn (negende) zich wel van een dik verdiende ereplaats. In het vorige week woensdag in de omgeving van Emmen verreden NK-tijdrijden liet Owen Geleijn, de zestiende tijd noteren. Hij moest toen twee minuten toegeven op de nieuwe titelhouder.

Nils Eekhoff reed zondag op het NK voor beroepsrenners achter de feiten aan. Eekhoff, vorig jaar verrassend tweede op het NK, voelde zich sterk, maar miste een vroege aanval van zeventien renners. Met zeven anderen, onder wie uittredend kampioen Mathieu van der Poel, probeerde hij daarna tevergeefs de kloof te dichten. Evenals Van der Poel stapte Eekhoff teleurgesteld voortijdig uit de koers.

Clubwedstrijden

Nu de corona regels in vlot tempo versoepelen nemen ook de activiteiten van de regionale wielerclubs toe. In Amstelveen draait de voorjaarscompetitie van De Amstel al op volle toeren. Vorige week donderdag eindigde Tristan Geleijn (Rijsenhout) als zevende en Aalsmeerder Edwin Commandeur als dertiende. Geleijn is met nog twee races te gaan riant leider in de tussenstand.

Fotobijschrift:

Owen Geleijn aan het wiel van zijn voor Wielergroep Groep Groot Amsterdam rijdende clubgenoot Daan Hoeks op het NK voor beloften. Foto: WPGA.