Renner Nils Eekhoff ook uitblinker in Bretagne

Rijsenhout – Stikkapot, gesloopt en uitgewoond was-ie na zijn tweede plek in het kampioenschap van Nederland. Maar twee nachtjes slapen erna was wielerprof Nils Eekhoff alweer spic en span het mannetje. Ditmaal in de Bretagne Classic, een World Tour-klassieker, vergelijkbaar met onder meer de Amstel Goldrace.

Na een lastige heuvelrit rit van 248 kilometer loodste de Sunweb-helper uit Rijsenhout zijn Australische kopman Michael Matthews op zelden geziene wijze naar de zege. Zelf eindigde hij voor het aanstormende peloton nog als zevende, zijn eerste top tien-klassering op het hoogste niveau. De wielerwereld kwam woorden tekort om zijn kunststukje te prijzen. “De zege van Matthews komt zeker voor de helft op naam van Eekhoff”, oordeelde de Belgische tv-commentator José de Cauwer en “Nils reed de perfecte lead out”, prees de winnaar dankbaar.

Sleurwerk

Eekhoff meldde zich vijftig kilometer voor de finish in Plouay in de spits van het peloton en controleerde vervolgens een spervuur van aanvallen – het leek hem geen moeite te kosten. In de slotkilometers had hij bovendien nog een reservepakket energie in de achterzak. Met een sterke kopbeurt tegen wind in trok hij het flink gedecimeerde peloton uit elkaar. Matthews kon zijn sleurwerk met een korte sprint haast moeiteloos afmaken. Door de verdiende punten in Bretagne steeg Nils Eekhoff op de wereldranglijst naar de top 200. De komende weken staan er voor hem geen wedstrijden op het programma. Op 29 september keert hij terug in het peloton voor de vijfdaagse Binck Bank Tour door Nederland en België.

Ronde van Uithoorn

Aankomende zondag 6 september wordt op parcours Randhoorn de Ronde van Uithoorn verreden, een van de zeldzame nationale wedstrijden in dit seizoen. Aan de start komen masters 50-plus (10.30 uur), nieuwelingen (11.30 uur), sportklassers met Aalsmeerder Edwin Commandeur (13.30 uur) en amateurs en junioren (15.00 uur). Bezoek aan de wedstrijden is toegestaan, mits de corona-maatregelen worden gerespecteerd. UWTC-veteraan John Tromp (Kudelstaart) was dit weekeinde de enige renner uit de regio Aalsmeer die in actie kwam. Hij eindigde afgelopen zaterdag in Tiel na een massasprint als zesde in de categorie 60-plus.

Foto: Sunweb