Wielrenner ernstig gewond na ongeval

Kudelstaart – Op zondag 28 juli rond twee uur in de middag heeft een ernstig ongeval plaats gevonden op de kruising Herenweg met de Ambachtsheerweg.

Een wielrenner is in botsing gekomen met een auto en was door de klap enkele meters verder op het wegdek beland. De politie, brandweer en ambulancedienst waren snel ter plaatse. Ook de traumaheli is in de nabijheid geland.

De brandweer en de ambulancemedewerkers zijn direct gestart met het reanimeren van de gewonde wielrenner. Hierna is het slachtoffer met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. De trauma-arts is meegegaan in de ambulance.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding.

Foto: Marco Carels