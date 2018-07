Wielrennen: Zege voor Jordy Buskermolen

Kudelstaart – Voor veel mensen is kamperen in een tentje op een camping in deze periode van het jaar iets waar ze naar uitkijken. Wielrenner Jordy Buskermolen uit Kudelstaart ziet het net even anders: hij heeft een hoogte-tent in zijn woning geplaatst. Daarin zal hij een week of twee de nachten doorbrengen als specifieke voorbereiding op de Tour of Qinghai Lake in China, die van 21 juli tot 4 augustus op grote hoogte wordt verreden.

Misschien wel dankzij het alternatief kamperen won Buskermolen vorige week donderdag alvast de 56ste Slag om Ambacht, een drukbezocht avondcriterium over tachtig kilometer in Hendrik-Ido-Ambacht. Het is zijn eerste zege van het jaar na een periode met blessures en ziekte. Op het korte parcours gingen zes renners meteen na de start op avontuur.

Jordy Buskermolen: “Na een kilometer of tien ben ik alleen naar de koplopers gereden. Vervolgens hebben we het peloton gedubbeld en vijf ronden voor het einde ben ik na een sprint voor een superpremie van de anderen weggesprongen.”

Antoinie van Noppen werd met zeven seconden achterstand tweede, Eddie Gödde derde. Een dag later bevond Buskermolen zich in Prinsenbeek weer in de kopgroep. Dit keer moest hij genoegen nemen met plek vijf. De overwinning was er voor Hans Dekkers.

IJle lucht

Met het lekkere gevoel van een overwinning en een ereplaats in de achterzak richt Buskermolen zich nu volledig op de wedstrijd in China. Jordy: “De koers wordt bijzonder zwaar. De etappes zijn lang en we gaan rijden op een hoogte tussen 2000 en 4000 meter. Enkele ploeggenoten van mijn Team Monkey Town volgen een stage in de bergen om het lichaam te laten wennen aan de ijle lucht, ik maak dus gebruik van de hoogte-tent.”

Buskermolen was al vaker actief in exotische fietslanden, onder meer in Griekenland, de Dominicaanse Republiek en Kameroen. De Tour of Qinghai Lake, zijn komende uitdaging, is een wedstrijd Buiten Categorie, de op een na hoogst wedstrijdklasse in het professionele wielrennen. Aan de start komen teams van alle continenten. Vorig jaar werd de Ronde gewonnen door Yonathan Monsalve uit Venezuela. Maarten Tjallingii, winnaar in 2006, is de enige Nederlander op de erelijst.

Foto: Jordy Buskermolen viert uitbundig zijn fraaie overwinning in de Ronde van Hendrik-Ido-Ambacht.