Wie wordt Onderneming van het Jaar 2023?

Aalsmeer – Een aanvang is gemaakt met de organisatie van de verkiezing Onderneming van het Jaar. Vanaf nu kunnen bedrijven uit Aalsmeer en Kudelstaart schriftelijk voorgedragen worden door inwoners en door ondernemers zelf. De verkiezing kent vier categorieën: Starter, ZZP’er, Klein en Groot midden- en kleinbedrijf.

Aanmelden van kandidaten kan via het inschrijfformulier op www.nieuwondernemendaalsmeer.nl of stuur een mail (met naam, telefoonnummer, genomineerde onderneming en catogorie) aan info@ondernemendaalsmeer.nl. De aanmelding dient ook voorzien te worden van een motivatie voor deze nominatie van Onderneming van het Jaar. De sluitingsdatum is 3 juli.

In september wordt een voorronde gehouden en tijdens de finale-avond in november wordt door de jury bekend gemaakt wie zich in de verschillende categorieën Onderneming van het Jaar 2023 mag noemen. Ook dit jaar maakt een kandidaat weer kans op de publieksprijs.

De verkiezing Onderneming van het Jaar wordt georganiseerd door Nieuw Ondernemend Aalsmeer (NOA) in samenwerking met de gemeente Aalsmeer.