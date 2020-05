Wie verdient titel Super juf of meester?

Aalsmeer – Het rare schooljaar zit er bijna op en vanaf 8 juni mogen de kinderen weer met z’n allen tegelijkertijd naar school. Super fijn natuurlijk. Niet alleen voor de kinderen was het een rare tijd, maar ook voor de juffen en meesters. Tijd om hen in het zonnetje te zetten.

Het team van Let’s Go van Radio Aalsmeer is op zoek naar de Super juf en Super meester van dit schooljaar. Welke juf of meester maakt dit schooljaar een top schooljaar? En waarom? Laat het weten en wie weet ontvangt jouw juf of meester deze mooie titel. Wil jij je juf of meester aanmelden voor de titel, geef ze dan op! Dat mag je alleen doen of samen met je klas. Zet het op papier of maak een leuk filmpje en mail deze naar letsgo@radioaalsmeer.nl. Aanmelden kan tot en met vrijdag 12 juni.

Helaas is het niet mogelijk om zoals voorgaande jaren de hele klas uit te nodigen in de studio voor de bekendmaking. Maar team Let’s Go is druk aan het nadenken hoe ze er toch een super feestelijke uitzending van kunnen maken. Wanneer en hoe zal binnenkort bekend worden gemaakt.

Archieffoto: Uitslag verkiezing Super juf/meester bij Radio Aalsmeer vorig jaar.