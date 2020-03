Wie verdient titel Onderneming van het Jaar?

Aalsmeer – De inschrijving voor de Verkiezing Onderneming van Jaar van start gegaan. Naast de categorie MKB klein (tot 25 personen), MKB groot (boven 25 personen) en starters is er dit jaar ook een nieuwe categorie: Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP ers). Nomineren kan tot 15 mei.

Aalsmeer en Kudelstaart ademen ondernemersgeest. Met meer dan 3.000 bedrijven in de gemeente heeft Aalsmeer één van de hoogste ondernemingsdichtheden van het land. Iets om trots op te zijn. Aalsmeer profileert zich met logistiek, scheepsbouw, kennis en innovatie, bloementeelt en toerisme. Tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in een arbeidsmarkt waar iedereen in mee kan doen, maatschappelijk verantwoord wordt ondernomen en afstanden tot de arbeidsmarkt worden weggenomen.

Positieve impuls en waardering

“Dit mooie en bijzondere ondernemersklimaat is dé bodem voor de ‘Onderneming van het Jaar’ verkiezing”, aldus wethouder Economie Zaken, Robert van Rijn. “Met deze verkiezing stimuleren we ondernemingen in Aalsmeer zich te presenteren op het gebied van duurzame, innovatieve en creatieve invulling van het ondernemerschap. Naast dat dit een positieve impuls geeft aan Aalsmeer is de verkiezing vooral bedoeld als waardering voor alle ondernemingen binnen de gemeente. Zij zijn de motor van de bloeiende Aalsmeerse economie.”

Wanneer

Op donderdag 24 september wordt in De Oude Veiling een voorronde gehouden en de finalisten bekend gemaakt. Op 6 november volgt de feestelijke finale-avond en wordt bekend wie zich ‘Onderneming van het Jaar’ mag noemen.

Weet u, of kent u een ondernemer die voor deze titel in aanmerking komt? Nomineer het bedrijf dan via de website van Ondernemend Aalsmeer: www.ondernemendaalsmeer.nl Hier staan ook alle criteria om een bedrijf te nomineren. De initiatiefnemers voor de verkiezing ‘Onderneming van het Jaar’ zijn Ondernemend Aalsmeer en Gemeente Aalsmeer.

Foto: Wethouder Robert van Rijn, economische zaken nodigt bedrijven en inwoners uit om bedrijven en/of ZZP’ers te nomineren.