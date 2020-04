Wie verdient extraatje voor Koningsdag?

Aalsmeer – Ken je iemand die weinig te besteden heeft en die voor Koningsdag een extraatje kan gebruiken? Misschien iemand uit de buurt of van een vereniging. Dit is jouw kans om diegene een hart onder de riem te steken!

Participe Amstelland mag in samenwerking met Albert Heijn Praamplein en Weekendflowers in totaal veertig Koningsdag-attenties weggeven in Aalsmeer en Kudelstaart.

Stuur een e-mail met hierin de naam van de betreffende persoon en waarom hij of zij een extraatje verdient naar team.aalsmeer@participe.nu of bel naar 0297-326670. Een inwoner aanmelden tot uiterlijk vrijdag 24 april 10.00 uur.