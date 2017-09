Wethouders openen het Taalpunt

Aalsmeer – Donderdag 7 september is het Taalpunt op het Werkplein Amstelveen/Aalsmeer door Wethouders Maaike Veeningen en Gertjan van der Hoeven geopend. Het Taalpunt is voor werkzoekenden en alle anderen in Aalsmeer en Amstelveen die ondersteuning nodig hebben bij het Nederlands.

Samenwerking Werkplein AA en het Taalpunt

Maaike Veeningen wethouder onderwijs, werk en inkomen gemeente Amstelveen sprak over de noodzaak van taal en communicatie om een baan te vinden en te houden. “Als mensen problemen ondervinden bij de taalvaardigheid is hulp bij het ontwikkelen van de taal belangrijk voor het vinden van een baan. Door het nieuwe Taalpunt te vestigen op het Werkplein AA kan er samengewerkt worden bij de ondersteuning van werkzoekenden”.

Taal is een ticket naar je vrijheid

Gertjan van der Hoeven wethouder onderwijs gemeente Aalsmeer interviewde het taalkoppel Ruba en Cornelia van Stichting Vluchtelingenwerk. Ruba komt uit Syrië en is sinds 1,5 jaar taalmaatje van taalcoach Cornelia. Cornelia: “Iedereen die aan het inburgeren is zou automatisch moeten worden gekoppeld aan een taalcoach.” Ruba vult haar aan: “Tijdens de lessen heb je weinig ruimte om te spreken en vragen te stellen, door Cornelia leer ik beter Nederlands spreken en zoveel over de Nederlandse cultuur.” Wethouder Gertjan van der Hoeven complimenteert Ruba met haar vaardigheid in het Nederlands. Ze vertelt dat zij nu bij de Hema werkt en merkt dat werk ook een belangrijke manier is om de taal te leren. Wethouder Gertjan van der Hoeven: “taalcoaching geeft inburgering een menselijk gezicht. Taalaanbod moet laagdrempelig zijn, door schaamte is er een hoge drempel om hulp te vragen.”

Een ander praktijkvoorbeeld over taal en werk komt van Peter en Nader, beiden werkzaam bij tolk- en vertaalbureau Concorde. Nader is vanuit Libanon naar Nederland gekomen voor de liefde. Zijn voordeel is dat hij thuis Nederlands spreekt met zijn partner. Ook voor hem is het duidelijk dat zonder de Nederlandse taal, ook als je hoog opgeleid bent, het moeilijk is om aan een baan te komen. Tijdens zijn taallessen werkte hij als postbode bij PostNL en sprak op die manier met zoveel mensen. “Als je kan beginnen met ‘Goedemorgen’ heb je zo een gesprek met iemand en leer je ook veel over de Nederlandse cultuur.” Peter werkt bij Concorde en heeft Nader begeleid toen hij kwam werken als tolk. “Wij vinden het belangrijk om een maatschappelijk verantwoorde rol te vervullen. Wij regelen alle tolken voor het COA. Het is mooi om startende medewerkers verder te zien groeien en ze die kans te geven.”

Taalcoaching

Taalcoaching is belangrijk voor mensen om mee te kunnen doen. Wil jij ook taalcoach worden? Neem dan contact op met Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland of het Taalhuis Amstelland. Het Taalhuis is een samenwerkingsverband van diverse organisaties, met steeds meer fysieke punten in de gemeente Amstelveen en Aalsmeer. Zo is er naast de balie van het Taalhuis in de Bibliotheek Stadsplein al een Taalpunt in de Bibliotheek Aalsmeer en in de buurtkamer van het Keizer Karel Park in Amstelveen. Elke donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 is het Taalpunt bij het Raadhuis open.