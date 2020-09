Wethouder Van Rijn bezoekt unieke nieuwbouwstraat

Aalsmeer – In het begin van dit jaar zijn de 24 unieke woningen in het project Polderzoom van het nieuwbouwproject Garden Village opgeleverd. De eerder geplande feestelijke viering kon door de maatregelen tegen het coronavirus niet doorgaan. Vrijdag 11 september hebben wethouder Robert van Rijn samen met Gawein Minks van WeBuildHomes en bewoonster Emmy Janssen een rondje gelopen door deze unieke straat in Aalsmeer.

Droomhuis kiezen

De Charles Gabrijweg is uniek omdat de straat bestaat uit 15 verschillende huizen en gevels. Bij aanvang van het project konden de bewoners zelf hun droomhuis kiezen uit de woningcollectie van WeBuildHomes. In deze collectie staan tientallen huizen die allen zijn ontworpen door gerenommeerde Nederlandse architecten. Doordat kopers zelf hun huis kunnen kiezen past de uitstraling, omvang en indeling bij hun wensen en budget. En omdat elk huis een andere gevel heeft, ontstaat er een bijzonder straatbeeld.

Speels en levendig

Emmy Janssen heeft gekozen voor de Fresh woning, deze woning heeft een combinatie van twee verschillende raamgroottes waardoor de gevel een speels en levendig karakter krijgt. “In zo’n mooi en warm huis wonen voelt heel prettig aan. Terug te zien is dat de architect voor mijn woning heeft gekozen voor veel ramen. Dit geeft binnen veel natuurlijk licht wat voor een heerlijk ontspannen leefomgeving zorgt!”

Aanwinst voor Aalsmeer

Wethouder Robert van Rijn: “Het project van WeBuildHomes is een mooie toevoeging aan de Aalsmeerse diversiteit op de woningmarkt. De unieke woningen zijn een aanwinst voor Aalsmeer.” WeBuildHomes is gevestigd in Haarlem en heeft een voorliefde voor de omgeving in en rondom de Haarlemmermeer. Zij kijken ernaar uit om nog meer unieke straten in de regio te realiseren.