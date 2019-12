Aalsmeer – Het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Nieuwkoop om wethouder Robbert-Jan van Duijn voor te dragen voor de benoeming van burgemeester in het Groene Hart is in Aalsmeer als groot en verrassend nieuws ontvangen. De 32-jarige is als eerste naar voren gekomen uit een groep van 26 sollicitanten en gaat, als de voordracht wordt goedgekeurd, per 3 februari aan de slag in Nieuwkoop.

“Blij voor onze wethouder en ook voor de gemeente Nieuwkoop, maar wat zal Aalsmeer deze betrokken wethouder gaan missen”, aldus een reactie van een inwoonster op de benoeming.

“Ik ben enthousiast”

“M’n telefoon maakt sinds gisteravond overuren, zoveel mooie reacties heb ik al gehad”, vertelt (burgemeester) Robbert-Jan. “Natuurlijk vind ik het ook ontzettend jammer dat ik Aalsmeer ga verlaten, maar ik heb heel veel zin in deze mooie uitdaging in Nieuwkoop. Het is volgens mij een gemeente waar ik mij snel thuis kan voelen: prachtig gelegen in het Groene Hart, mooie natuur, echte ondernemersgeest, harde werkers en een mooie mentaliteit. Kortom: ik ben enthousiast en heb er zin in, maar ga Aalsmeer natuurlijk wel enorm missen!”

Uitzwaai en inzwaai

De Dippers, die op vrijdag 27 december een uitzwaai-moment organiseren om Amstelveen (ambtelijk) gedag te zeggen, hebben al een oplossing gevonden om Van Duijn niet te hoeven missen: “Wij denken dat Aalsmeer samen moet gaan met Nieuwkoop. Op 27 december doen wij dan de uitzwaai en de inzwaai. Bij redelijk tot goed weer gewoon buiten (aan het einde van de Oosteinderweg). Bier en vlaggen mee.”

Foto: Koffie-gesprek wethouder Robbert-Jan van Duijn in Kudelstaart met een inwoner.