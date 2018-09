Wethouder spreekt provincie en Syntus aan op uitval bussen in DRV

De Ronde Venen – De provincie Utrecht en busmaatschappij Syntus stellen alles in het werk om de uitval van bussen in De Ronde Venen zo snel mogelijk op te lossen. Ook gaan ze extra aandacht geven aan de communicatie over de uitval van bussen. Dat hebben provincie en Syntus toegezegd in een gesprek met wethouder Alberta Schuurs.

Wethouder Schuurs: ,,Van verschillende kanten krijgen we signalen van inwoners die worden geconfronteerd met uitvallende bussen. Dat is natuurlijk heel erg vervelend. In een gesprek met gedeputeerde Straat van de provincie Utrecht en vertegenwoordigers van busmaatschappij Syntus heb ik aangedrongen om uitval tot een minimum te beperken. Het lijkt er namelijk op dat onze gemeente onevenredig hard wordt getroffen door de uitval van busdiensten.’’

Tekort aan arbeidskrachten

Net als in andere sectoren, ondervindt ook de vervoersector momenteel de gevolgen van een tekort aan arbeidskrachten. Het aantrekken van de markt heeft ervoor gezorgd, dat het aanbod van arbeidskrachten in het algemeen en chauffeurs in het bijzonder, is opgedroogd. Dit betekent dat het voor Syntus steeds moeizamer wordt om vacatures voor nieuwe buschauffeurs te vullen. De nood is dusdanig hoog dat Syntus heeft aangegeven dat in de provincie Utrecht de komende weken busritten vervallen. In de praktijk blijkt dat het vooral geldt voor lijn 126 (Mijdrecht-Centrum – Amsterdam Bijlmer/Arena). Syntus adviseert de reizigers om voor vertrek de reisplanner te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken. In de reisplanner staat vermeld als busritten vervallen. Syntus heeft de verwachting uitgesproken dat na de herfstvakantie het wegvallen van buslijnen zal zijn opgelost.

