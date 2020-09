Wethouder op bezoek bij familiebedrijf Jongkind

Aalsmeer – Jongkind B.V. is een echt familiebedrijf. Het bedrijf bestaat al sinds 1908 en werd opgericht door Gijsbert Jongkind. Op dit moment staat Hendrik Jongkind als vierde generatie aan het roer. Een goed moment voor wethouder Robert van Rijn om een bezoek te brengen aan dit mooie bedrijf aan de Oosteinderweg.

Jongkind B.V. ontwikkelt en produceert hoogwaardige substraten voor de professionele tuinbouw in binnen- en buitenland. Deze substraten zijn de solide basis voor de opkweek van planten en gewassen.

Toekomst gericht en duurzaam

Bij Jongkind B.V. hebben ze duurzaamheid hoog in vaandel. Op het dak van de loods liggen bijna 1.000 zonnepanelen en er komen er binnenkort nog 1.000 bij. Daarnaast werken ze alleen met gecertificeerde veenproducten. Dit houdt in dat het veen op een duurzame manier wordt gewonnen. Ook hebben ze sedum trays en speciale voeding hiervoor ontwikkeld. Dit zijn vierkante bakken met sedumplanten die fijnstof afvangen en afbreken. De sedum trays worden vooral gebruikt op daken, rotondes en in middenbermen.

Op de vraag van de wethouder of ze nog last hebben gehad van de coronacrisis vertelt Hendrik Jongkind dat zij wel extra maatregelen hebben getroffen om veilig te kunnen werken, maar dat zij van de crisis gelukkig weinig hebben gemerkt.