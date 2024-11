Wethouder op bedrijfsbezoek op Dag van de Ondernemer

Aalsmeer – Ter gelegenheid van de landelijke Dag van de Ondernemer bezocht wethouder Sven Spaargaren drie ondernemers: Richard Wagenaar van Meesterschoenmaker Richard, Remco Kaapaan van Eetcafé Op de Hoek en Koen Persoon van Stichting Anders. Met deze bezoeken wil de wethouder de onmisbare rol van lokale ondernemers in de gemeenschap benadrukken en hen persoonlijk bedanken voor hun bijdrage aan de economische en sociale groei van Aalsmeer en Kudelstaart.

Duurzaamheid

Meesterschoenmaker Richard is sinds begin september gevestigd in de Zijdstraat, als schoenmaker, sleutelmaker en naamplaatjesmaker. Aalsmeerders weten zijn winkel goed te vinden. Richard noemt Aalsmeer een ‘warm bad’ en is blij met de samenwerking met de winkeliersvereniging Aalsmeer Centrum. Dat duurzaamheid een centraal thema is in de winkel is duidelijk. Naast de inrichting en uitstraling worden vele paren schoenen hier gerepareerd die weer een flinke tijd mee kunnen.

Ontmoetingsplaats

In Kudelstaart bezocht de wethouder Eetcafé Op de Hoek, dat sinds april gerund wordt door Remco Kaapaan. Onder zijn leiding ontwikkelt het café zich door tot de levendige ontmoetingsplek in het dorpscentrum. Van jong tot oud en van de Pretpeurders tot andere lokale ondernemers; allen weten ze Op de Hoek te vinden voor een kop koffie, lunch, diner en speciale evenementen. Voor Remco en zijn team smaken de eerste maanden zeker naar meer en ze zien uit naar de toekomst in Kudelstaart.

Wethouder Spaargaren: “Ondernemers zijn de drijvende kracht achter onze lokale economie. Ze zorgen niet alleen voor werkgelegenheid, maar verrijken ook het sociale en culturele leven in onze gemeente. Vandaag willen we onze waardering voor hun inzet tonen en hen aanmoedigen om door te gaan en de samenwerking te zoeken. Ik wens alle ondernemers en in het bijzonder Richard en Remco heel veel succes in de toekomst!”

Ondernemers maken het verschil

Ook ging wethouder Spaargaren langs bij Stichting Anders. Koen Persoon is daar regioleider en zet zich in om complexe hulpvragen op te lossen van kwetsbare Aalsmeerders en Kudelstaarters. Hiervoor brengt hij meer dan 100 ondernemers uit de gemeente samen en maken zij samen het verschil door kennis, kunde en/of hun producten beschikbaar te stellen voor deze kwetsbare doelgroep. De wethouder dankte Koen voor zijn inzet en via hem ook al die ondernemers die samen, naast hun bedrijvigheid, zo veel betekenen voor de gemeente: “Ondernemers maken echt het verschil.” Ondernemers die ook willen bijdragen aan het oplossen van hulpvragen kunnen voor meer informatie terecht op: www.stichtinganders.nl/amstelland/