Wethouder neemt kijkje bij GreenBalanZ

Aalsmeer – Het zijn woelige tijden voor iedereen maar zeker ook voor de sierteelt. Daarom ging wethouder Robert van Rijn op woensdag 29 april op bezoek bij GreenBalanZ aan de Mijnsherenweg in Kudelstaart. Dit familiebedrijf kweekt al drie generaties Orchideeën en heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. De wethouder wilde graag horen hoe het bedrijf nu draait en waar Lennard van der Weijden als eigenaar tegen aanloopt.

Schotten en éénrichtingsverkeer

“We moesten wel wat maatregelen nemen om veilig door te kunnen werken. Zo hebben wij schotten geplaatst op plekken waar mensen te dicht bij elkaar werken, de pauzes opgedeeld en een éénrichtingsverkeer in het bedrijf ingesteld.” Vertelt Lennard. “Vooral de eerste weken hebben we behoorlijk verlies gedraaid, maar nu komt het langzaam weer op gang. Wij exporteren vooral naar Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland en België. Gelukkig kunnen we weer exporteren naar deze landen en zitten we op dit moment op ongeveer 80% van onze omzet. Ook leveren we binnen Nederland deze markt trek gelukkig ook weer aan.”

Regeling van het Rijksoverheid

Voor de sierteelt heeft het Rijk een omzetschaderegeling ter hoogte van 600 miljoen euro vastgesteld. De regeling is voor bedrijven in deze sectoren die te maken hebben met een forse omzetdaling. Tegelijkertijd kan de sector de teelt en oogst niet zomaar stilleggen. Daardoor hebben bedrijven te maken met doorlopende vaste lasten, maar ook met doorlopende productiekosten. Uitgangspunt is dat de eerste 30 procent van de omzetderving voor ondernemers is en de overheid de resterende 70 procent van de schade voor een aanzienlijk deel compenseert.

Plaatselijk noodpakket

Wethouder Robert van Rijn: “Ik voel mee met de bedrijven in Aalsmeer. En ondanks dat zij vindingrijk zijn heeft de gemeente Aalsmeer ook een plaatselijk noodpakket aan maatregelen vastgesteld. Een onderdeel van dit pakket is dat niet woningen geen OZB voor het gebruikersdeel hoeven te betalen over 2020. Hiermee proberen we de economie ook plaatselijk extra te helpen.”

Foto: Lennard van der Weijden (links) en wethouder Robert van Rijn.