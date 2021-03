Wethouder digitaal in gesprek met bedrijven in Aalsmeer

Aalsmeer – Al eerder sprak wethouder Robert van Rijn digitaal met een aantal grote Aalsmeerse bedrijven over hun uitdagingen in tijden van corona. In februari en maart sprak hij vooral met horeca, winkels en kappers. In deze 30 minuten gesprekken stonden twee vragen centraal: Hoe gaat het in je bedrijf en de sector? En heb je ideeën die kunnen bijdragen aan de veerkracht van de economie van Aalsmeer? Van Rijn sprak met de eigenaren van Trouw bruidsmode, Hotel Arkesteijn, Meer fietsen, Remco Raadschelders hypotheek adviseur, Hair studio Get The Look, Nico-optiek, restaurant Jonge Heertjes en Alfa accountants.

Wethouder Robert van Rijn: “Het is waardevol om deze gesprekken te voeren met de Aalsmeerse bedrijven. Uit de gesprekken met deze bedrijven kreeg ik een divers beeld. Bij sommige ging het beter, bij andere bleef het hetzelfde, maar ik heb ook schrijnende verhalen te horen gekregen. Vooral dit laatste raakt mij. Daarom ben ik blij met de motie van de raad met hierin de oproep om met maatwerk tot oplossingen te komen voor schrijnende gevallen die buiten alle regelingen vallen.”

Herstelplan

Op dit moment werkt de gemeente samen met ondernemers en Ondernemend Aalsmeer een herstelplan uit. Hierin wordt vooral ingezoomd op maatwerk voor de bedrijven die het hard nodig hebben en het weer opstarten van bedrijven als er meer mogelijk wordt.

De komende periode gaat wethouder Van Rijn in gesprek met ZZP’ers en kleine zelfstandigen. Op deze manier kan hij snel schakelen als er een rol van de gemeente wordt verwacht. Ook de input van deze komende gesprekken neemt hij mee in het herstelplan.