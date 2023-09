Wethouder De Robles ‘Mensen met dementie mogen niet vergeten worden’

Uithoorn – Een dag voor Wereld Alzheimerdag (21 september) schoof wethouder José de Robles aan bij de dagbesteding voor mensen met beginnende dementie in Wijkcentrum Bilderdijkhof. Hij dronk een kopje koffie mee en ging met de aanwezigen in gesprek over allerlei onderwerpen.

Petje af

De Robles: “Mooi om te zien hoeveel plezier er beleefd wordt aan de activiteiten die ze samen doen. En petje af voor ‘Uithoorn voor Elkaar’ die de activiteiten organiseert en begeleid. Ik vond het fijn om aan te schuiven. Ook om te laten zien dat mensen met dementie niet vergeten mogen worden.”

Het activiteitenprogramma is afgestemd op wat een ieder graag wil en kan, en bestaat uit verschillende activiteiten zoals geheugen-taal, muziek en creatieve activiteiten. Ook worden er kleine en grote uitstapjes georganiseerd.

De ontmoetingsgroep is iedere maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag in Wijkcentrum Bilderdijkhof 1 in Uithoorn. Kijk voor meer informatie op www.uithoornvoorelkaar.nu en zoek op ‘dagbesteding’.