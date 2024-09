Wethouder De Robles in gesprek met Taalhuis Uithoorn

Uithoorn – Taalhuis Uithoorn zet zich in om inwoners te helpen die ‘laaggeletterd’ zijn en dus niet goed (genoeg) kunnen lezen en schrijven. In de landelijke ‘Week van lezen en schrijven’, van 8 t/m 15 september, wordt extra aandacht gegeven aan ‘laaggeletterden’. Dat is nog altijd nodig: in Nederland hebben ruim 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven en het is dan ook geen verrassing dat ook in Uithoorn en De Kwakel inwoners extra hulp nodig hebben.

Wethouder Talenontwikkeling, José de Robles is blij met de enorme inzet van het Taalhuis Uithoorn dat onder leiding staat van Claudia Prange en Nici Sonderman. Hij ging in het kader van de ‘Week van lezen en schrijven’ op bezoek om de dames (en de vrijwilligers) te bedanken en om met hen in gesprek te gaan over de functie van het Taalhuis.

Wethouder De Robles: “Veel mensen denken dat het Taalhuis alleen helpt met taal. Maar jullie helpen ook inwoners die niet goed kunnen rekenen. Hoe zit dat precies?”

Claudia Prange: “Wij en de vele vrijwilligers die hier werken helpen inwoners inderdaad niet alleen om de Nederlandse taal (lezen en praten) te verbeteren, maar ook de reken- en digitale vaardigheden te vergroten. Het is vandaag de dag een groot probleem als je niet met de computer of mobiele telefoon overweg kan. We leven in een wereld die steeds meer digitaal en online plaatsvindt.”

Nici vult aan: “Dan kom je op een punt dat je niet meer mee kan draaien in het dagelijks leven en je steeds onzekerder wordt. Je ziet dat ze thuisblijven en niks meer durven ondernemen. Met alle gevolgen van dien. Denk aan eenzaamheid en isolement. Het is goed om te weten dat bij het Taalhuis veel mogelijk is. Zoals 1-op-1 begeleiding of juist in groepsverband. De lessen zijn, dankzij onder andere subsidie van de gemeente, gratis!”

Wethouder José de Robles: “Nog niet zo lang geleden zijn jullie het Taalcafé gestart. Hoe gaat het daarmee?”

Nici: “Heel goed. Er is veel animo voor. Het Taalcafé is om de week op dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 uur in de bibliotheek van Uithoorn, Marktplein 65. Voor iedereen toegankelijk, dus ook voor mensen die de inburgeringscursus moeten doen. Samen met vrijwilligers worden er conversaties geoefend. Vaak gesprekken die je in het dagelijks leven moet voeren. Dus heel erg op de praktijk gericht.”

Claudia: “En wie niet in de avond kan, is op donderdagmiddag welkom van 12.30 tot 14.30 uur. Ook in de bibliotheek. Zonder afspraak.”

Onder de knie

José de Robles: “Wie maken zoal gebruik van het Taalhuis?”

Nici: “We hebben veel mensen uit Oekraïne, maar ook andere anderstaligen en arbeidsmigranten die de taal beter onder de knie willen krijgen. Maar zeker ook mensen die hier geboren zijn die moeite hebben met lezen en schrijven en daardoor bijvoorbeeld niet durven te solliciteren. Of geen afspraak durven te maken met een (huis)arts. Bang dat ze niet begrijpen wat er gezegd wordt of brieven/formulieren meekrijgen die ze niet kunnen lezen. Het maakt ze erg onzeker en op die manier haal je gewoon niet alles uit het leven. En dat is zo zonde! Kom gewoon langs, we staan voor u klaar!”

José de Robles: “Hoeveel vrijwilligers werken er bij het Taalhuis op dit moment?”

Claudia: “66”.

José de Robles: “Op vrijdag 13 september houden jullie in het kader van de ‘Week van lezen en schrijven’ een taalpubquiz. Wat kunnen jullie daar over zeggen en kan iedereen meedoen?”

Nici: “Met de pubquiz willen we extra aandacht voor laaggeletterdheid. Daarbij is het vooral een hele leuke quiz met verschillende rondes die over taal gaan met hele uiteenlopende vragen. Van 19.30 tot 22.00 uur, in Bibliotheek Uithoorn, de zaal is om 19.00 open. Maximaal vier personen per team”.

Wilt u beter Nederlands leren, maak dan een afspraak door te bellen met Claudia of Nici via 0297 – 230 280 of mail naar taalhuis@stdb.nl. Ook als u taalvrijwilliger wilt worden. Kijk ook eens op de website www.taalhuisuithoorn.nl.

Op de foto: v.l.n.r. Wethouder José de Robles met Claudia Prange en Nici Sonderman van Taalhuis Uithoorn. Foto: Patrick Hesse / VisionQuest.