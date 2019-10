Wethouder Alink reikt voorlees-oorkondes uit

Aalsmeer – Op uitnodiging van de groepen 7 en 8 van openbare basisschool de Zuidooster reikte wethouder Wilma Alink op vrijdag 11 oktober oorkondes uit aan de winnaars van de voorleeswedstrijd. In het kader van de Kinderboekenweek lazen de kinderen voor uit hun favoriete boek.

Eerder deze week hadden de groepen al voorrondes gehouden voor de voorleeswedstrijd. De twee of drie beste kinderen van iedere klas namen het vrijdag in een voorleesbattle tegen elkaar op. Een jury van klasgenoten mocht de winnaar bepalen.

“De kinderen vonden het natuurlijk ontzettend spannend, maar wat deden ze het goed! Ik vind het alleen al echt heel knap dat ze durven voor te lezen voor de klas. En ze doen het zo leuk! Met gebaren, stemmetjes en intonatie, wat een prestatie. Voor mij zijn het allemaal winnaars”, aldus wethouder Alink.

De kinderen lazen voor uit onder andere Harry Potter, Het dagboek van een muts, Mees Kees en Het leven van een loser. Maar ook Silvester en het knorrende cadeau en Rotschool – De ergste jaren van mijn leven kwamen voorbij. Wethouder Alink: “Ik wil nu al die boeken ook zelf gaan lezen, want van voorlezen krijg je zin om te lezen.”

Maud, Annelot, Lotje, Jesse en Phi

Maud uit 7a, Annelot uit 7b, Lotje uit 8a en Jesse uit 8c werden uiteindelijk de winnaars van hun klas en zij kregen een mooie oorkonde uit handen van de wethouder. In 8b was winnaar Phi al eerder gekozen, maar die was helaas ziek.