Westeinder Sloeproei Team houdt clinic

Aalsmeer – De roeisport is een groeiende sport in Nederland en wordt in vele vormen uitgevoerd. De afgelopen drie jaar is er een team uit Aalsmeer actief in de tak van sloeproeien en roeit inmiddels al twee jaar lang op het hoogste niveau in de Hoofdklasse. Tijdens de trainingen klinken er vaak aanmoedigingen vanaf de kant en worden er veelal foto’s gemaakt. Voor veel mensen in Aalsmeer is het dan ook nieuw en zijn ze verrast door de sloep van het team die over de Westeinderplassen roeit.

Individueel in teamverband

Het mooie van deze sport is dat het een individuele sport in teamverband is. Iedere roeier kan zijn of haar eigen kracht volledig gebruiken in de sloep, maar alle slagen moeten wel gelijk als team uitgevoerd worden. En aangezien deze sport groeiende is, zijn er ook vele mooie gelegenheden en plekken om dit te beoefenen. Ook de wedstrijden variëren inmiddels sterk in deelnemersveld en leeftijden. In 2018 is er bijvoorbeeld dan ook een aparte jeugdklasse opgesteld tot 18 jaar.

WV de Nieuwe Meer is voornemens om deze sport ook aan te gaan bieden vanuit de vereniging. Naast de overige faciliteiten en sporten die al vanuit de vereniging aangeboden worden, is dit een mooie extra vorm van watersport die in Aalsmeer beoefend kan worden.

Kennismaken

In samenwerking tussen WV De Nieuwe Meer en het Westeinder Sloeproei Team wordt er dan ook aanstaande zondag 2 september een roeiclinic georganiseerd. Hierbij wordt er een uitleg over de sport gegeven en wordt er in de sloep een (klein) rondje geroeid. Iedereen (man of vrouw) is uitgenodigd om (gratis) kennis te maken met deze mooie sport en is welkom tussen 13.00 en 16.00 bij WV De Nieuwe Meer aan de Stommeerweg 2. Ervaring met roeien is hiervoor niet benodigd. Voor meer informatie of voor het alvast vastleggen van een plekje in de sloep, kan een mail gestuurd worden aan info@wvnieuwemeer.nl.