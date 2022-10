Werkzaamheden kruising N201 met Fokkerweg

Regio – De provincie Noord-Holland werkt in het weekend van 14 tot en met 17 oktober aan de N232 bij de Waterwolftunnel in Haarlemmermeer. Vanwege deze werkzaamheden is de afslag Fokkerweg (N232) vanaf de Waterwolftunnel (N201) afgesloten voor verkeer.

Het asfalt van de Fokkterweg gaat vervangen worden. Door de werkzaamheden die hier voor nodig zijn, zijn de twee rijstroken die vanuit de Waterwolftunnel rechts afslaan richting de Fokkerweg afgesloten voor het verkeer. De afsluiting geldt van vrijdag 14 oktober 19.00 uur tot maandag 17 oktober 6.00 uur.

Verkeer op de N201 richting de Fokkerweg wordt omgeleid via de afslag N201/Schiphol-Rijk. Rechtdoorgaand verkeer op de N201 ondervindt geen hinder van de werkzaamheden. Ook kan het verkeer vanaf de Fokkerweg naar de N201 gebruik blijven maken van de opritten.

Weggebruikers en omwonenden met vragen kunnen contact opnemen met het servicepunt van de provincie via telefoonnummer 0800-0200600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl.