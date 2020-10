Werkgroep Seringenpark zoekt vrijwilligers

Aalsmeer – De zomer zit erop, ook voor het Seringenpark. Veel mensen hebben de afgelopen maanden genoten van het mooie park. Dankzij het goede weer kon iedereen ondanks de coronabeperkingen toch lekker buiten zijn. Hovenier Harmen heeft er al die tijd voor gezorgd dat het gras op tijd gemaaid is en de perken er aantrekkelijk bij liggen. Dat dit veel werk is, vindt hij niet erg. Hij wil dat het park er pico bello uitziet.

Zijn streven, en ook dat van de Werkgroep Seringenpark, is het bereiken van de AA status. Dat betekent nog meer inspanning en nog meer uren. Ook daar heeft Harmen geen hekel aan. Maar toch zou het fijn zijn als hij wat hulp krijgt. Er blijven nu wat klussen liggen, zoals het weghalen van de haagwinde, die hier in Aalsmeer pispotjes genoemd worden. Sinds een paar jaar mag deze woekeraar niet meer met bestrijdingsmiddelen uitgeroeid worden. Terecht, het milieu is belangrijk. Maar het betekent wel dat de rozenperken bedolven worden onder deze enthousiaste groeier en op den duur verstikt worden.

Zo zijn er nog meer klussen in het park waar Harmen en de Werkgroep vrijwilligers voor vragen. Het gaat nu naar de winter en dat betekent dat er in deze tijd wat minder werk is, maar in maart zijn de rozen weer aan de beurt om gesnoeid te worden. Dit is een aantal jaren geleden ook al eens met een ploeg vrijwilligers gedaan. Dank zij hun inzet was toen in korte tijd de boel op orde. Je hoeft echt geen tuinbouwdiploma te hebben, alleen wat tijd en zin om met z’n allen het Seringenpark mooi te houden en er voor te zorgen dat dit gemeentelijk monument de AA status bereikt.

Zie je jezelf al in de buitenlucht corona-proof aan de slag gaan? Mail dan naar mail@hansje.info om verdere informatie en/of om je op te geven als vrijwilliger. Ook al is er nu nog niet veel te doen, de Werkgroep zou het prettig vinden om alvast een lijst te hebben van mensen die inzetbaar zijn zodra het nodig is.

Foto: Sjaak Koningen