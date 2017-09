Wereldprestatie atleet Davy Heijsteeg

Aalsmeer – Op zondag 17 september heeft de Aalsmeerse atleet Davy Heijsteeg een 9e plaats behaald op het wereldkampioenschappen triatlon in Rotterdam.

In het centrum van Rotterdam werd de ‘Grand Final’ gehouden, waarbij de absolute wereldtop aanwezig was. Op zowel de 1/8e (sprint) als de 1/4e (Olympische afstand) werden de kampioenschappen gehouden in de verschillende leeftijdscategorieën.

Tien minuten voor de wedstrijd werden de 80 atleten uit de 14 landen voorgesteld aan het massaal aanwezig publiek. Om 16.05 uur klonk het startschot voor de agegroup heren 16 tot en met 19 jaar. Een waterstart zorgde voor het nodige spektakel waarbij al snel een kopgroep ontstond van circa 15 atleten. Na het afleggen van de 750 meter zwemmen in de Rijnhaven kwam Davy als 8e uit het water.

Na een goede wissel draaide Davy als 2e de Erasmusbrug op, waarna het 20 kilometer lange parkoers over de Willemsbrug, Van Brienenoordbrug in stayerformatie werd afgewerkt. In de laatste fietskilometers werd er zenuwachtig gereden waarbij Davy nog net een valpartij kon ontwijken.

In de grote wisselzone werden de fietsschoenen gewisseld voor de loopschoenen, waarna Davy als 6e het 5 kilometer lange loopparkoers op liep. Een geweldige ronde door het park onder de Euromast. De top 4 van de wedstrijd wist zich goed te handhaven, maar de strijd om de top 10 plaatsen was losgebarsten.

Een rij van 12 atleten liepen in de laatste kilometer binnen 1 minuut van elkaar. De Australische wereldkampioen Luke Harvey finishte na 1.02.42 uur. Onder luidde aanmoedigingen van de meegereisde supporters kon Davy zijn top 10 positie vasthouden en kon hij na 1.04.01 uur de finishlijn passeren op een geweldige 9e positie.