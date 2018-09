Wereldkampioen Handbiker Tim de Vries gehuldigd

De Ronde Venen – Wereldkampioen Tim de Vries is zaterdagavond op het Raadhuisplein in Mijdrecht gehuldigd. De Vinkevener veroverde begin augustus in Italië, net als in 2017, de wereldtitel paracycling tijdens de wegwedstrijd. Zaterdagavond werd hij tijdens Culinaire Venen op een bomvol Raadhuisplein gehuldigd en ontving hij van de gemeente De Ronde Venen een prachtig beeldhouwwerk.

Tim de Vries staat al een aantal jaren aan de wereldtop als handbiker. In 2017 werd hij voor het eerst wereldkampioen op de weg en in augustus dit jaar herhaalde hij die prestatie. Op dit moment is hij alweer druk bezig met de voorbereidingen voor zijn deelname aan de paralympische spelen in Tokio in 2020.

Waardering en erkenning

Voor de gemeente De Ronde Venen vormde het prolongeren van zijn wereldtitel de aanleiding de huldiging te organiseren. Daarbij werd met name waardering uitgesproken voor zijn inzet en inspiratie voor sporters met een fysieke beperking.

De Vries kreeg het beeldhouwwerk zaterdagavond uit handen van burgemeester Divendal en wethouder Rein Kroon (Sport). In zijn dankwoord benadrukte de wereldkampioen de huldiging en de prijs zeer te waarderen, vooral omdat op deze wijze aandacht en erkenning wordt gegeven aan sporters met een fysieke beperking.