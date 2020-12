Wellant duurzaamste mbo van Nederland

Aalsmeer – Wellant mbo heeft de verkiezing SustainaBul MBO gewonnen! Daarmee mag de school zich de duurzaamste mbo van Nederland noemen. De verkiezing vond plaats op 11 december, tijdens het slotevent van Duurzaam Denken & Doen, georganiseerd door Coöperatie Leren voor Morgen.

SustainaBul MBO

SustainaBul MBO is dit jaar voor de tweede keer georganiseerd door Coöperatie Leren voor Morgen. Zij organiseert de wedstrijd om duurzaamheid in het mbo te stimuleren. Van 7 tot en met 11 december organiseerde de stichting het symposium Duurzaam Denken & Doen. Tijdens deze week konden mensen die in het mbo werken workshops volgen over duurzaamheid. Het slotevent was te volgen via een livestream op YouTube en werd gehost door Wellantcollege.

Wellant mbo stond in de finale samen met Koning Willem I College en ROC van Amsterdam en Flevoland. Waarom Wellant mbo er met de eerste plek vandoor ging? Wellant mbo scoorde hoge ogen met de mbo-opleiding Leefbare Stad en Klimaat, waar vakmensen van de toekomst worden opgeleid om duurzame en bewuste keuzes te maken. Ook de duurzame bedrijfsvoering binnen Wellantcollege en de samenwerking met het bedrijfsleven en de maatschappij in de hotspots zorgden voor de eerste plek.

Gabe van der Zee, Lid College van Bestuur Wellantcollege: “We zijn erg trots op deze prijs. Wellantcollege wil toekomstige vakmensen bewust maken van duurzaam denken en doen. Dat zie je terug in onze opleidingen en bedrijfsvoering, maar wat ik nog mooier vind is te zien wat het met onze studenten doet. Ze zijn zo betrokken en ondernemend. Dat is voor mij het signaal dat we met elkaar op de goede weg zitten. De komende jaren gaan we nog verder met het verankeren van duurzaamheid in ons beleid.”

Gabe van der Zee, Wellantcollege, en Sandra Pellegrom, SDG Coördinator Nederland.

Foto 2 : v.l.n.r. Gerrit Vreugdenhil ROC van Flevoland en Amsterdam ; Gabe van der Zee, Wellantcollege; Dominique Majoor, Koning Willem I College.