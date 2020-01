Wegwijzer bij zoeken van jeugdaanbod

Aalsmeer – Voor de jeugd in Aalsmeer en hun ouder(s) en/of verzorger(s) is veel kosteloze ondersteuning beschikbaar. Denk daarbij aan hulp bij opvoeden, relaties, sporten of taalontwikkeling. Het aanbod van organisaties die kunnen helpen is vanaf nu zeer handig bij elkaar gebracht in de vorm van een overzichtskaart. Deze kaart biedt uitkomst als u ondersteuning wilt vragen op allerlei gebieden.

De JeugdSportPas, Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), verslavingszorg en het SEZO-opvoedadvies. Zomaar een paar voorbeelden van initiatieven die in Aalsmeer zijn te vinden. Maar het is wel erg handig áls je ze kunt vinden. Daarom is de ‘Overzichtskaart preventief aanbod jeugd en gezin’ opgesteld.

Flinke stap vooruit

“Ik ben erg blij dat dit overzicht voor inwoners en zorgprofessionals nu beschikbaar is”, zegt wethouder Robbert-Jan van Duijn. “Voor scholen en kinderopvangorganisaties hadden we al zo’n overzicht beschikbaar. Het blijkt van groot belang dat zorgvragen snel op de juiste plek terecht komen. Dat we nu een methode hebben om ook inwoners daarbij verder te helpen is een flinke stap vooruit.”

In het handzame overzicht zijn organisaties opgenomen die ondersteuning bieden bij vragen over financiën, gezondheid, opvoeden, relaties, sporten, voeding of taalontwikkeling. Het aanbod wordt gefinancierd door de gemeente en is gratis. De overzichtskaart wordt steeds bijgewerkt voor het meest recente aanbod.

Bekijk de Overzichtskaart preventief aanbod jeugd en gezin op www.aalsmeer.nl of ga voor meer informatie naar de pagina Jeugdhulp.