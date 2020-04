Weer vrachtwagen klem onder viaduct

Aalsmeer – Afgelopen donderdag 23 april even voor vier uur in de middag heeft opnieuw een chauffeur van een kleine vrachtwagen de hoogte van het viaduct bij de Hornweg verkeerd ingeschat. Ondanks waarschuwingsborden over de hoogte (of laagte) van het viaduct dacht de chauffeur hier wel onderdoor te kunnen.

Reeds velen (tel kwijt) gingen hem voor, maar het blijft apart dat een chauffeur ten eerste niet de hoogte van de vrachtwagen weet en ten tweede bij het zien van de doorgang niet eerst een inschatting maakt of het mogelijk te laag is. “Terug naar de kleuterschool”, aldus een opmerking van een inwoonster. En: “Ze snappen het nog steeds niet.” Een ander maakt er een lolletje van: “De bestuurder wilde zeker een cabriolet.”

Uiteraard zijn er ook inwoners die vinden dat de gemeente toch eens maatregelen zou moeten treffen door het wegdek te laten zakken. Hier is overigens al eens onderzoek naar gedaan, maar dit brengt hoge kosten met zich mee. Het is waarschijnlijk wachten op de volgende…

De chauffeur moest de ‘botsing’ bekopen met lichte verwondingen. De ambulancedienst is opgeroepen, behandeling ter plaatse bleek voldoende. De vrachtwagen is door een takelbedrijf los getrokken. De schade aan de laadbak is fors.

Foto: Marco Carels