Weer vrachtwagen klem onder viaduct Hornweg

Aalsmeer – De frequentie is stijgende, woensdag 22 juli rond acht uur in de avond heeft opnieuw een bestelbusje zich klem gereden bij het viaduct over de Hornweg.

De teller voor deze maand staat nu op vijf. Na de lijnbus, die begin deze maand de verkeerde afslag had genomen, dachten nog vier andere bestuurders van vrachtwagentjes en bestelbussen dat hun voertuig wel onder de (te) lage doorgang heen konden rijden.

Dit keer moesten inwoners, die boodschappen hadden besteld bij Albert Heijn, even langer wachten tot ze hun koelkasten weer konden vullen. Ook de AH-chauffeur heeft waarschijnlijk de waarschuwingsborden over het hoofd gezien. De concentratie was gericht op de versmalling en wellicht was de werkdruk hoog.

De ‘discussie’ kan weer starten. Is het viaduct over de Hornweg echt te laag en moeten er toch meer en betere maatregelen getroffen worden?

Foto’s Marco Carels