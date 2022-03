Weer volledig Weekaatje, thema: Safari

Aalsmeer – Dit jaar gaat weer een volledig weekaatje georganiseerd worden. In eerste instantie leek het er op dat het weer een eendaags evenement zou worden, maar nadat de laatste richtlijnen bekend werden is het kampteam heel hard op zoek gegaan naar een tentenverhuurder die voldoende tenten kan leveren. En dit is uiteindelijk gelukt! Van 3 tot en met 6 juni hoopt het team veel jongens en meisjes welkom te mogen heten tijdens het Safari Weekaatje 2022.

Het weekend wordt gehouden op het terrein van FC Aalsmeer en zal in het teken staan van gezellige spelletjes met elkaar, lekker eten en leuke activiteiten. Een team van enthousiaste kampstaffers is al druk bezig met de voorbereidingen en er komt ook al veel hulp van vrijwilligers. Fantastisch! De inschrijving is inmiddels gestart, maar er is nog ruimte voor kinderen.

Vrijwilligers gezocht

Ook is het team nog op zoek naar leiders en vrijwilligers om te helpen tijdens het weekend. Er zijn veel extra handen nodig om er een geslaagd weekend van te maken! Denk hierbij aan leiders voor de teams, maar ook bijvoorbeeld nachtwacht en EHBO-ers. Kinderen tussen de 6 en 12 jaar (minimaal in groep 3 en maximaal in groep 8) kunnen zich inschrijven via de website: www.weekaatje.nl. Ook leiders en vrijwilligers kunnen zich via de site aanmelden. Dit leukste weekend van Aalsmeer wil niemand missen, toch?!

Foto: Archief, weekaatje in 2018.