Weer tuinen- en dierenwedstrijd!

Aalsmeer – Het is heerlijk zomers weer en de vakantie staat voor de deur. En dus vindt de Nieuwe Meerbode het weer tijd om de jaarlijkse dieren- en tuinenwedstrijd te houden. Ook dit jaar mag de redactie drie cadeaubonnen beschikbaar stellen namens tuincentrum Het Oosten aan de Aalsmeerderweg.

De tuinen staan volop in bloei en vanwege de warmte hebben veel planten extra aandacht (vooral water) nodig. Menig inwoner heeft al heel wat uurtjes doorgebracht in de tuin of op het terras of balkon. Het moet er toch netjes en voorzorgt uit blijven zien. Gewoon lekker zitten met een kop thee of koffie of fris is ook een luxe dankzij de mooie zomer tot nu toe. En zeg eens eerlijk: Hoe vaak is de barbecue al aan geweest afgelopen maand?

Luieren of ontdekken

Ook de dieren genieten van mooi weer. Ook zij brengen vast heel wat uurtjes door in de tuin. Lekker luieren in de schaduw of actief op ontdekkingsreis. Katten mogen dan niet van water houden, de meeste honden nemen graag een duik en ook dit kan in Aalsmeer. Een groot aantal honden mag mee als de bazen gaan varen op de Westeinderplassen.

Van al het zomers vermaak door en met dieren worden vast veel foto’s gemaakt en die wil de Meerbode graag in de krant publiceren. Toch leuk om uw/jouw kanjer terug te zien in de krant en wie weet levert het nog een waardebon op. Trots op de tuin en verdient deze een plaatsje in de krant? Ook opsturen dan en wie weet…

De eerste foto’s zijn overigens al binnen. Robert Roos uit Nieuw-Oosteinde stuurde trots twee foto’s. Een van poes Bella en een van kat Boef. Beide dieren genieten in de tuin van het heerlijke zomerweer. Geef ze eens ongelijk!

Cadeaubonnen van Het Oosten

Doe ook mee aan de tuinen- en dierenwedstrijd en stuur een foto met een (kort) verhaaltje naar redactieaalsmeer@meerbode.nl. Iedere week krijgt de weekwinnaar een plaatsje op de voorpagina. Bovendien probeert de redactie zoveel mogelijk foto’s op pagina’s te plaatsen. Altijd leuk om een kijkje te hebben in andermans tuin en om kennis te maken met de hond, de kat of het konijn van een vriend of collega. De wedstrijd loopt tot eind augustus en uiteindelijk worden drie inzendingen getrakteerd op een waardebon van Het Oosten.

Foto: De eerste foto’s zijn al binnen. Robert Roos uit Nieuw-Oosteinde stuurde foto’s van poes Bella en kat Boef, genietend in de tuin.