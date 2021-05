Weer tekenen voor kinderen bij de Werkschuit

Aalsmeer – Na maanden is het eindelijk zover, de Werkschuit mag weer open. Woensdag 19 en zaterdag 22 mei begint docent Annefie van Itterzon weer met lesgeven.

In kleine groepen van tien leerlingen gaat er binnen en buiten getekend worden. De natuur is de leermeester van de kinderen! Wie al ingeschreven stond in januari 2021 kan zo instappen.

Voor nieuwe aanmeldingen: Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Graag per mail opgeven via: annefie87@hotmail.com. De cursuslocatie van de Werkschuit is te vinden aan de Oosteinderweg 287.