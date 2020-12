Weer silo-transport door de Ringvaart

Aalsmeer – Afgelopen zondag 6 december was er weer een bijzonder transport van graansilo’s door de Ringvaart. Ditmaal vervoerden twee grote pontons, gemanoeuvreerd door twee sleepboten, in totaal tien ‘torens’ van elk 23 meter hoog.

Opnieuw was het passen en meten bij de Aalsmeerderbrug, maar ook deze keer verliep de doorgang, met links en rechts slechts enkele centimeters, vlekkeloos en is geen schade gemaakt.

Het transport vertrekt vanuit ’t Zand en gaat via de staande mastroute (Ringvaart) naar Amsterdam om tot slot afgeleverd te worden in de haven van Antwerpen. De silo’s gaan hier gebruikt worden voor de opslag van plantaardige olie. In totaal gaan 70 silo’s naar België vervoerd worden, er volgen dus nog enkele ‘ritjes’.

Foto: Klaartje Weber