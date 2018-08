Weer ruit ingeslagen tabakswinkel in Uithoorn

Uithoorn – Een poging tot inbraak vond zondag 12 augustus in de vroege ochtend plaats bij een tabakszaak aan het Zijdelwaardplein. Niet voor de eerste maal hebben onverlaten geprobeerd de toegangsdeur in te slaan. Daarin slaagden ze niet maar een groot gat in de ruit was wel het resultaat. Een getuige hoorde tussen 2.30 en 2.45 uur gebonk bij de bewuste pui van de winkel. Deze zag eveneens wat jongens staan bij de zaak. Kort daarna hoorde dezelfde getuige een auto wegrijden. De inbraakpoging leverde een hoge rekening op voor de ruit, de zoveelste, volgens de zaakeigenaar.

De politie vraagt getuigen zich te melden via 0900-8844.