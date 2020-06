Weer ontmoeten bij Ons Tweede Thuis

Aalsmeer – Het gewone komt beetje bij beetje terug. Zo ook op het dienstencentrum van Ons Tweede Thuis. Bewoners en collega’s Angelique en Cynthia zijn na een paar maanden afwezigheid vanwege alle maatregelen rondom corona weer aan het werk gegaan. Ze bereiden het centrum voor op het nieuwe normaal en ontvingen wethouder Wilma Alink om haar rond te leiden.

Ondanks dat langzaam maar zeker deuren weer opengaan, zijn we er nog niet. En dat is op het dienstencentrum goed merkbaar. Want waar Cynthia en Angelique binnenkort weer afhaallunches zullen verzorgen, is ook een verhuizing gaande om de 1,5 meter op deze locatie te kunnen waarborgen.

Wethouder Alink mocht in ieder geval een kijkje in de keuken nemen: “Ik ben heel blij voor deze meiden dat ze weer lekker aan de slag kunnen. In Aalsmeer moet iedereen mee kunnen doen. Corona heeft dat moeilijk gemaakt en dat zij binnen moesten blijven is eigenlijk heel oneerlijk.”

Prokkelweek

Het is deze week de Prokkelweek: een week waarin mensen met en zonder verstandelijke beperking elkaar ontmoeten. Door corona was het helaas minder goed mogelijk leuke activiteiten in deze week te organiseren. “Maar eigenlijk is ontmoeten toch iets van iedere dag”, aldus de wethouder. “Iedereen is anders, maar we zijn allemaal mensen en evenveel waard. Ik vind het mooi dat dit in het dienstencentrum zo duidelijk zichtbaar is.”

Na afloop van het bezoek nodigde de wethouder Angelique en Cynthia dan ook uit om zodra het weer kan een keertje bij haar langs te komen op het raadhuis: “Ik heb nu gezien waar jullie werken. Ik zou het wel leuk vinden als jullie ook eens komen kijken bij mij. En als het weer mogelijk is om hier te lunchen, kom ik zeker een keertje terug.”

Foto: Wethouder Wilma Alink (rechts) met Angelique en Cynthia van Ons Tweede Thuis.