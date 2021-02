Weer moorkoppen-actie: Trakteren en doneren!

Aalsmeer – In de week van maandag 8 tot en met zaterdag 13 februari draait het ook dit jaar weer om Müller’s Multi Morekoppen! Zes dagen lang zoveel mogelijk MmMorekoppen verkopen, waarbij er van iedere MmMorekop 50 eurocent gedoneerd wordt aan Stichting KiKa (Kinderen Kankervrij).

Juist nu!

“We hebben best even getwijfeld of het gepast zou zijn om in deze gekke periode, wederom onze jaarlijkse actie voor KiKa op poten te zetten”, vertellen Sven Müller en Mike van der Laarse, initiatiefnemers van de actie. “Maar niet alleen iedereen individueel en het bedrijfsleven wordt hard geraakt door het coronavirus, ook goede doelen hebben er last van. Inkomsten lopen flink terug en bij sommige organisaties zijn er acute problemen. Collectes kunnen niet meer doorgaan, de deur-tot-deur acties zijn opgeschort en ook events zijn gecanceld. Goede doelen, in ons geval KiKa, kunnen onze steun dus, juist nu, extra goed gebruiken.”

Negende editie

Dit jaar is alweer het negende jaar op rij dat de actie plaats vindt. Uiteraard is het streven om het aantal verkochte MmMorekoppen jaarlijks te overtreffen en hiermee de donatie aan KiKa te verhogen. De teller stond vorig jaar op 13.010 verkochte MmMorekoppen, dus de lat ligt hoog en elke verkochte MmMorekop telt.

Hoe werkt het?

In de week van 8 tot en met 13 februari doneert Banketbakkerij Müller van iedere verkochte MmMorekop 50 eurocent aan Stichting KiKa. Koop je in deze week dus zo’n lekkernij, voor jezelf of iemand anders, dan draag je bij aan een mooie donatie. Een betere gelegenheid om je goede voornemens tijdelijk over boord te gooien, is er niet!

Trakteer de zorg en doneer!

Wil je nou wel bijdragen aan de actie, maar je goede voornemens zelf nog even volhouden? Trakteer dan gewoon iemand anders! Vele bedrijven en (groepen) particulieren gingen je al voor en trakteerden gezamenlijk de medewerkers van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, het Spaarne Gasthuis, Ziekenhuis Amstelland, het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie en de bewoners van diverse zorgcentra in Aalsmeer en Uithoorn en Ons Tweede Thuis. Kijk op www.mullerbanket.nl en draag op deze manier je steentje bij.

Foto: Sven Müller (links) en Mike van der Laarse met (anderhalve) meter MmMorekoppen.