Weer kerstlunch voor ouderen in The Beach

Aalsmeer – Voor de derde keer wordt de kerstlunch voor ouderen georganiseerd in The Beach aan de Oosteinderweg. Het restaurant wordt op vrijdag 14 december wederom ter beschikking gesteld.

De zussen Wil en Ineke Loogman zijn al druk met de voorbereidingen samen met meer dan veertig vrijwilligers. Er moet vervoer geregeld worden, de muziek wordt verzorgd door Kees Markman en een mystery- guest. De Beach zal weer worden omgetoverd in kerstsfeer. Daarnaast bereiden de vrijwilligers het eten, is er een bedieningsteam, de verzorgers en tafeldames staan weer klaar. Kortom, alles wordt tot in de puntjes geregeld voor en tijdens de viergangen lunch van 12.00 tot 16.00 uur.

Sponsoren/meewerken

Ineke: “De ouderen worden echt in de watten gelegd met alles erop en eraan. Natuurlijk kunnen wij dit niet doen zonder sponsoren en spullen. We hebben al een flink aantal lokale ondernemers bereid weten te vinden, waar we enorm dankbaar voor zijn, maar er komt veel meer bij kijken en sommigen hebben hun sponsoringsbudget dit jaar voor andere doeleinden gebruikt, we kunnen dan ook geld en presentjes voor onze gasten goed gebruiken. Het moet een geweldige beleving worden voor de ouderen, inclusief een verloting met leuke prijzen. Iedereen krijgt iets. Wil je je medewerking verlenen dan horen wij dat zee graag!”

Opgeven kan via telefoonnummer 06-30729735 of per email: ouderenaalsmeer@hotmail.com. Storten kan op ‘Stichting ouderen Aalsmeer’ NL46RABO0314470123. “We gaan er weer een geweldig kerstspektakel van maken.” Aldus de gezusters Loogman. Op de Facebookpagina ‘Ouderen Aalsmeer’ zijn foto’s en filmpjes van vorig jaar te zien.

Door Miranda Gommans