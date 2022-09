Aalsmeer – Op zondag 11 september organiseert stichting KCA weer Jazz op de Haven van Nieuwe Meer met deze middag vanaf 16.00 uur een optreden van de Fortnight Swingband.

Ode aan Toots Thielemans

Op zaterdag 17 september brengt pianist Mike del Ferro een ode aan de legendarische mondharmonicaspeler Toots Thielemans, met wie hij over een periode van tien jaar over de hele wereld optrad. Het KCA-concert vindt plaats in het Flower Art Museum aan de Kudelstaartseweg 1 en begint om 20.30 uur.

Carmen Gomez

En ook alvast een notitie in de agenda waard: Op zaterdag 24 september trakteert KCA op een swingende jazz-avond in cultureel café Bacchus met op het podium Carmen Gomez. Kijk voor kaarten en meer informatie op: www.kunstencultuuraalsmeer.nl (KCA Ticketshop).

Foto (archief): Jazz op de Haven van Nieuwe Meer.