Weer hondenplons in De Waterlelie

Aalsmeer – Ook dit jaar gaat zwembad De Waterlelie het seizoen sluiten met een hondenplons. Vorig jaar was dit festijn, waar meer dan honderd honden en hun baasjes aan deelnamen, vroeg in het seizoen gehouden. Er kwamen begin september nog enkele prachtige, zonnige weken, maar er kon niet meer gezwommen worden. Na de hondenduik is het water namelijk niet meer geschikt om in te zwemmen. De vroege sluiting had te maken met de bouw van de nieuwe sporthal.

Dit jaar pakt De Waterlelie het anders en beter aan. De datum van de hondenplons wordt nog niet vastgelegd. De definitieve datum volgt nog, laat het zwembad aan de Dreef in een bericht weten. De exacte datum hangt van het weer af, maar de hondenplons gaat in ieder geval plaatsvinden tussen 3 en uiterlijk 16 september. Het tijdstip van aanvang is wel al bekend. Noteer alvast 17.30 uur.

Zoals ieder jaar wordt aan de hondenbaasjes een vrijwillige bijdrage gevraagd voor deze spetterende activiteit. Dit jaar gaat de opbrengst naar de Mike Multi Foundation, die zich inzet voor mindervalide sporters. Zoals reeds vermeld, meer informatie over de hondenplons volgt zodra de definitieve datum bekend is.